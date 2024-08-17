Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,596.90
BTC/USDT
59,301.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor.
logo
Kültür

Bakü'nün tarihi sembolü Kız Kalesi zamana meydan okuyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü sayılan Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor.

Ruslan Rehimov  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Bakü'nün tarihi sembolü Kız Kalesi zamana meydan okuyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Orta Çağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, Bakü'ye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Tarihi İçerişehir'de, Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Kız Kalesi'nin, tarih boyunca deniz feneri, rasathane, gözetleme kulesi ve güneşe tapanların mabedi olduğu yönünde tezler ileri sürülüyor.

1964'den itibaren müze olarak faaliyet gösteren ve 2000'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kız Kalesi, her gün ziyaretçi akınına uğruyor.

Dokuz kattan oluşan ve yüksekliği 31 metreyi bulan kaleye çıkan turistler, İçerişehir'in yanı sıra Bakü'nün diğer mahallelerini ve Hazar Denizi'ni izleme fırsatı buluyor.

Abşeron bölgesine has mimari özelliklere sahip Kız Kalesi'nin etrafı her yıl geleneksel Nevruz Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda film, roman, opera ve baleye konu olan Kız Kalesi'nin resimleri, farklı dönemlerde Azerbaycan kağıt ve madeni paraları ile posta pullarında kullanıldı.

Kız Kalesi, asırlara dayanan geçmişi ile Azerbaycan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını bugüne kadar taşıyan simgesel yapı olarak devlet tarafından korunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'daki üreticiler, anlık ulaştıkları ziraatçıların reçetesiyle bahçelerindeki sorunu çözüyor
TOKİ Başkanı Sungur: 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltiyoruz
Bakan Kurum'dan "Marmara Depremi" paylaşımı
Marmara Depremi'nde annesini kaybeden AA kameramanı, o gece yaşadıklarını anlattı
İstanbul'un yeterince bilinmeyen turuncu kutuları: "Deprem afet konteynerleri"

Benzer haberler

Bakü'nün tarihi sembolü Kız Kalesi zamana meydan okuyor

Bakü'nün tarihi sembolü Kız Kalesi zamana meydan okuyor

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacak

Bakü'nün tarihi yapılarından Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

Azerbaycan ve Ermenistan, ulaşım hatlarının barış anlaşması şartlarından çıkarılmasında anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan, ulaşım hatlarının barış anlaşması şartlarından çıkarılmasında anlaştı
Bakü'nün tarihi yapılarından Şirvanşahlar Sarayı Osmanlı izlerini taşıyor

Bakü'nün tarihi yapılarından Şirvanşahlar Sarayı Osmanlı izlerini taşıyor
Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir astsubay ile 3 mayın arama uzmanı yaralandı

Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir astsubay ile 3 mayın arama uzmanı yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet