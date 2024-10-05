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Kültür

Antalya'da "Gümüşdamla Kanyonu" doğaseverlerin rotasında

Antalya'nın Akseki ilçesinde içinde şelale ve doğal havuzun yer aldığı "Gümüşdamla Kanyonu" maceraseverlerin rotasında yer alıyor.

Vahit Hamdi Öz  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Antalya'da "Gümüşdamla Kanyonu" doğaseverlerin rotasında Fotoğraf: Vahit Hamdi Öz/AA

Antalya

Gümüşdamla Mahallesi'nin kırsal kesiminde ormanın ve kayalıkların arasında yer alan kanyon, özellikle son yıllarda bilinirliğinin artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Antalyalıların yanı sıra kente farklı illerden tatil için gelenler de kanyonda yürüyüş yapıp, doğal oluşan havuzunda yüzüyor, şelalesinin önünde fotoğraf çektiriyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan ve Manavgat Irmağı'nı besleyen kanyon, özellikle doğaseverlenin rotasında yer alıyor.

İzmir'den eşi ile tatil için gelen Semih Kenar, AA muhabirine, kanyonun ismini duyunca görmek istediğini, zorlu parkurlardan sonra bölgeye ulaşabildiğini söyledi.

Kanyonun doğasının güzel olduğunu aktaran Kenar, "Doğal oluşan havuzun serin sularında bol bol yüzdüm. Eşim daha çok doğada yürümeyi, bölgeyi izlemeyi tercih etti." dedi.

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