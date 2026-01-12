Ankaralı tiyatro sanatçısı Koray Ergun hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, 68 yaşında Ankara'da hayata veda etti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ergun, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede ve televizyon dizilerinde görev aldı.
Koray Ergun'un vefatı, yıllarca görev yaptığı AST'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Ergun'un cenazesi, yarın öğle vakti Karşıyaka Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.