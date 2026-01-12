Dolar
Kültür

Ankaralı tiyatro sanatçısı Koray Ergun hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, 68 yaşında Ankara'da hayata veda etti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Ankaralı tiyatro sanatçısı Koray Ergun hayatını kaybetti

Ankara

Edinilen bilgiye göre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ergun, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede ve televizyon dizilerinde görev aldı.

Koray Ergun'un vefatı, yıllarca görev yaptığı AST'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Ergun'un cenazesi, yarın öğle vakti Karşıyaka Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

