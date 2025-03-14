Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. yılını CSO konseriyle kutlayacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını üniversitelilerle, seçkin bir repertuvarın sunulacağı konserle kutlayacak.
Ankara
CSO Denizbank Konserleri kapsamında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilecek "Türkiye'de İletişim Eğitiminde 60. Yıl: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi" konseri bugün saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek.
Fakültenin geçmişten günümüze uzanan başarı hikayesini ve iletişim alanındaki öncü rolünün kutlanacağı konserde, CSO'yu, şef Vladimir Fanshil yönetecek.
Moskovalı piyanist Andrey Gugnin'in solist olacağı konserde, Robert Schumann'ın 54 numaralı piyano konçertosu ile Sergei Prokofiev'in Romeo-Juliet bale suitlerinden seçmeler üniversiteliler ve sanatseverlere sunulacak.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin prova öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin fakülteleri için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurgulayarak, CSO'nun bir fakülte adına gerçekleştirdiği ender konserlerden biri olması nedeniyle kendileri için ayrı bir değer taşıdığını söyledi.
Fakültenin 60 yılda yaklaşık 8 bin 700 mezun verdiğini ve eğitim kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Keskin, geçen yıl kurulan "Yeni Medya ve İletişim" bölümü ile dijital teknolojiler ve yapay zeka alanlarında da öğrencilerine yeni fırsatlar sunduklarını aktardı.
Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara Üniversitesi'nde Türkiye'de yalnızca iki fakültede mevcut olan bir yapay zeka enstitüsü kuruldu ve daha geçenlerde 'Disiplinler Arası Yapay Zeka Proje Pazarı' gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversiteyi 'hem bir ecdat yadigarı der hem de bir ata yadigarı.' olarak tanımlar. Bu düşünceyle, ufkumuzu da sürekli olarak ileriye götürmeye çalışıyoruz ve son dönemde Ankara Üniversitesi olarak yapay zeka ve dijital teknolojilere büyük bir ağırlık veriyoruz."
Keskin, fakültenin 60 yıllık tarihine sahip çıkarken sonraki 60 yıl için de hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu konser, bizim için büyük bir onur. Bir kez daha bu onuru yaşamamıza vesile olan herkese, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ve bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bütün Ankara Üniversitelileri, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarını ve öğrencilerini bu konsere mutlaka bekliyoruz. Bu onuru hep birlikte yaşamayı istiyoruz. Paylaştıkça artacak güzel bir kültürel etkinlik olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"İletişimciler, bizlerin halka ulaşması için en büyük araç"
CSO Müdürü ve flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer de sezon boyunca birçok kurum ve kuruluşla ortak projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ankara Üniversitesi ve İletişim Fakültesi uzun süredir iletişimde olduğumuz, çalıştığımız bir kurum. 60. yıllarında konser sezonu programımızda onlara da yer vererek, güzel bir konser programı oluşturduk." diye konuştu.
Eğitim kurumlarına her zaman çok önem verdiklerini vurgulayan Bayer, "İletişim Fakültesi mezunları, akademisyenleri ve iletişimciler, bizlerin halka ulaşması için en büyük araç. Kültür ve sanata verdikleri değerle bizleri kitlelere ulaştırmak için, geçmişten günümüze her zaman çok değerli çalışmalar yaptılar, katkılarda bulundular." dedi.
"Müzik bize ne söylüyorsa onun peşinden gidiyoruz"
Avustralyalı şef Vladimir Fanshil de Prokofiev'in Romeo ve Juliet'inin her orkestranın hissedemeyeceği ve anlayamayacağı bir çarpıcılığı olduğunu belirterek,"Bu projede CSO ile çalışmak benim için büyük bir zevkti çünkü bunu gerçekten hissedebiliyorlar. Eserin çok yoğun ve romantik bir tarafı aynı zamanda güçlü bir tarafları da var, bunu orkestra ortaya çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.
Konserde, iki farklı müzikal anlatımı bir araya getirdiklerini belirten Fanshil, romantik ve dramatik öğeler arasındaki dengeyi korumanın çok zor olmadığını söyledi.
Fanshil, "Prokofiev'de bu dengeyi kurmak oldukça kolay, çünkü Romeo ve Juliet'in hikayesini müzikle anlatıyoruz. Bazen çok dramatik, bazen çok narin ve hassas. Yani müzik bize ne söylüyorsa onun peşinden gidiyoruz. Oldukça basit." dedi.
Prokofiev'in, Kandinsky veya Joan Miro gibi bir dahi, hatta Kapalıçarşı'daki baharat çeşitliliği gibi geniş bir renk paletine sahip bir bestekar olduğunu söyleyen Fanshil, Schumann'ın konçertosunun orkestrayla piyanonun dengeli bir şekilde bütünleştiği ilk romantik piyano konçertolarından biri olduğunu dile getirdi.
Fanshil, konserin solisti Andrey Gugnin'in romantik döneme ait piyano ve orkestra eserini uyum içinde seslendireceğine inandığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.