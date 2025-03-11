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Kültür

Akçakoca'nın geleneksel lezzeti Melengücceği tatlısı ramazanda da tercih ediliyor

Orta Asya'dan göç ederek Düzce'nin Akçakoca ilçesine yerleşen Manav Türklerine ait Melengücceği tatlısı, ramazan ayında da sevenleri tarafından tüketiliyor.

Ahmet Çelik  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Akçakoca'nın geleneksel lezzeti Melengücceği tatlısı ramazanda da tercih ediliyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Asırlara dayanan geçmişe sahip, lezzeti ve besleyici özelliğiyle bilinen coğrafi işaret tescilli Melengücceği, Akçakoca Tarihi Yukarı Mahalle Pazarı'ndaki kadın esnaf tarafından üretiliyor.

Esnaf Fatma Yalçın, AA muhabirine, Melengücceği tatlısının 7 asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Akçakoca'da Manav Türkleri tarafından aslı, yani geleneksel hali bozulmadan devam ettirilmektedir. Orta Asya Türkleri, Melen Ovası'nda yetişen mandaların sütünün kaymağını pişirip dartı haline getirdikten sonra hamurun içine koyuyorlarmış. Biz de şimdi 'güccek' küçük demek zaten, küçük küçük yapıyoruz." diye konuştu.

Tatlının içerik ve hazırlanış aşamasını anlatan esnaf Zuhal Ay, şu bilgileri verdi:

"Normal baklavalık hamur gibi yoğuruyoruz, bir süre dinlendiriyoruz, ondan sonra incecik açıyoruz. Açtığımız hamurun içine dartı dediğimiz malzemeyi sürüyoruz, isteğe göre fındık veya ceviz koyuyoruz. Ardından rulo haline getirip iki parmak şeklinde kesip minik malzemeler elde ediyoruz ve kızartıyoruz. Kızarttığımız malzemeyi şerbetleyip sunuma hazırlıyoruz."

Servis sürecini anlatan Nurgül Baş ise tatlıyı şerbetlenmemiş haliyle sunduklarını, börek gibi de yenilebildiğini anlatarak, "Çok beğeniyorlar, yanlarında paketletip götürüyorlar. Gittikleri yerden telefonla da isteyebiliyorlar, isterlerse kargoyla da gönderebiliyoruz." dedi.

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