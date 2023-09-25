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Kültür

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 20 ciltlik "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü"nü yayımladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ), 20 ciltten oluşan "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü"nü yayımladı.

Ruslan Rehimov  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Ahmet Yesevi Üniversitesi, 20 ciltlik "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü"nü yayımladı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Sözlüğün tanıtımı için Bakü'de bulunan AYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin yaklaşık 1500 akademisyen tarafından 10 yılda hazırlandığını söyledi.

Şimşek, sözlüğü ilk olarak dijital yayımladıklarını ve 33 milyonu aşkın tıklamaya eriştiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dijital ortamın yanı sıra aynı zamanda basılmasını da istedi. Bu, önemli vizyondu. Bunu basıldıktan sonra biz de anladık. Cumhurbaşkanı'mız, kitabı Türk dünyasının tüm kütüphane ve üniversitelerine ulaştırmamızı istedi." dedi.

Aynı zamanda 15 ciltlik "Türk Dünyası Eserler Sözlüğü"nü hazırladıklarını ve yakında yayımlayacaklarını ifade eden Şimşek, "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, başlangıcından günümüze kadar, 1985 yılına kadar doğan edebi şahsiyetlerin hayatını ve çalışmalarını içeren bilgiye sahiptir." diye konuştu.

Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle "Türk dünyasının parlayan yıldızı" olduğuna dikkati çekerek, "40 Türk devlet ve akraba topluluğundan 16 bin öğrenciyi barındırıyoruz yani doğal bir Türkoloji laboratuvarıdır. Bu sebeple dedik ki böyle büyük bir çalışma, Ahmet Yesevi Üniversitesine yakışır." ifadelerini kullandı.

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