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Kültür

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri belli oldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl "Ayna Ayna", "Bir Umut", "Bomboş", "Gidiş O Gidiş", "Hara", "Iguana Tokyo", "Kar ve Ayı", "Karanlık Gece", "Kurak Günler" ve "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı filmler ödül için yarışacak.

Ayşe Yıldız   | 01.09.2022
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri belli oldu

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek film festivalinin hazırlıkları sürüyor.

Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun, yapılan 46 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlediği 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi.

Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna", Ümit Köreken'in "Bir Umut", Onur Ünlü'nün "Bomboş", Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş", Atalay Taşdiken'in yönettiği "Hara", Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı", Özcan Alper'in "Karanlık Gece", Emin Alper'in "Kurak Günler" ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.

"Ayna Ayna", "Bomboş", "Hara", "Iguana Tokyo", "Karanlık Gece" ve "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" adlı yarışma filmlerinin ilk gösterimleri de festivalde gerçekleştirilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki tüm kategorilerde dereceye girenlere toplam 840 bin lira ödül verilecek.

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