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Kültür

"44. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı

Çocuklara sanatla çevre bilincini oluşturmayı amaçlayan ve Pınar tarafından 44. kez düzenlenen "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı.

Ümit Aksoy  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
"44. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"na başvurular başladı

İstanbul

Pınar'dan yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek hedefiyle her yıl farklı temayla düzenlenen yarışma, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla "çevre dostu yaşam" temasını taşıyor.

Yarışmaya, Türkiye'den 6-14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocuklar da katılabilecek.

Minik ressamlar, 25 Nisan'a kadar "www.pinar.com.tr" ya da "www.pinarcocukresimyarismasi.com" web sitesi üzerinden resimlerini yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya katılım şartları da yine aynı web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

"Çocuklarımızın çevreye dair umutlarını görmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye önem verdiklerini belirtti.

Yiğitbaşı, yarışma kapsamında bugüne kadar milyonlarca çocuğun kendilerini ifade etmesine imkan sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pınar olarak çocukların hayal güçlerinin gelişmesi için resim yarışmamızı çok önemsiyoruz. Bu yılki temamız olan 'çevre dostu yaşam' ile çocuklarımızın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya için hayal güçlerini nasıl kullanacaklarını ve çevreye dair umutlarını görmeyi hedefliyoruz. Çocukların fikirleri, yaratıcı yaklaşımları biz yetişkinlere de ilham verebilir. Tüm çocuklarımızı, hayallerini resimle ifade etmeye davet ediyoruz."

Yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda 9 öğrenciye bilgisayar, 9 öğrenciye ise tablet verilecek. 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

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