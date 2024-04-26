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Kültür

27'nci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
27'nci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak

Ankara

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Humayun Sungar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kadın meseleleriyle uğraşarak ayakta durabilmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Festival Danışmanı Reyhan Atasü Topçuoğlu da yaptıkları her projede kadının hayatındaki her alanda haklar ve eşitlik için çabalarına devam ettiklerini söyledi.

Topçuoğlu, verdikleri mücadelenin 30 yıla yaklaştığını ve bu süre zarfında pek çok kadına ulaştıklarını belirterek, Kadın Filmleri Festivali'nin hem kadınların hikayelerini yaymayı hem de kadınların sinema alanındaki emeğini görünür kılmayı ve bu emeği kutlamayı amaçladığını kaydetti.

Tüm Ankaralıların belleğinde ve kalplerinde önemli bir yeri olan eski adıyla "Kavaklıdere Sineması" yeni adıyla "Kült Kavaklıdere"nin salonlarında seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Topçuoğlu, "Kadınlar olarak Ankara'ya ve belleğimize sahip çıkıyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz, Kavaklıderem Derneği, Kavaklıdere esnafı ve sinemayı bugün yeniden canlandıran gönüllü gençler ile hep birlikte yapıyoruz." dedi.

Onur Ödülü'nün 22'nci sahibi Hatice Aslan

Festival Sanat Direktörü Dilek Metin Sert ise Onur Ödülü'nün 22'nci sahibinin Hatice Aslan olduğunu ifade etti.

İranlı şair Füruğ Ferruhzad'dan esinle "Sen uçuşu hatırla" diyerek tüm olumsuzluklara karşın yılmadan, yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan verilen kadın mücadelesini hatırlatmayı amaçladıklarını belirten Sert, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'ni oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat, yapımcı Nida Karabol'un kazandığını, Genç Cadı Ödülü'ne ise oyuncu Deniz İlhan'ın layık görüldüğünü kaydetti.

Sert, 9 Mayıs'ta yapılacak törende ödüllerin sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.

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