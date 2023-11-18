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Kültür

26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle başladı

26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle başladı.

İsa Toprak  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle başladı

Ankara

Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat" anlayışıyla düzenlenen festivalde, bu yıl Festival Onur Ödülü Orhan Aydın'a, Emek Ödülü ise Mehmet Ulusoy'a verildi.

Ödül töreninin ardından Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle sahne aldı.

Festival 27 Kasım'a kadar devam edecek

Festivalde, birçok ülkeden tiyatro toplulukları, üniversite tiyatro toplulukları, özel tiyatrolar, belediye şehir tiyatroları ve amatör tiyatrolar sahne alacak.

26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında 26 oyun, 27 Kasım'a kadar izleyiciyle buluşacak.

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