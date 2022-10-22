10. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Kabahat' filmi seyirciyle buluştu
10. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Kabahat"in gösterimi, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival devam ediyor.
Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda "Kabahat" adlı film izlendi.
Gösterimin ardından yönetmen Ümran Safter ile oyuncular Ece Demirtürk, Işıl Acaray ve Berivan Edebali soruları yanıtladı.
Yönetmen Safter, geçen yıl "Kabahat" filmiyle Boğaziçi Film Festivali'nde "Work in Progress" ile yer aldıklarını belirterek, "Film ekibimizin tamamıyla katılmak isterdik fakat ekibin geri kalanı başka projelere devam ettiği için katılamadılar." dedi.
Her hikayenin biraz biyografi barındıracağından bahseden Safter, "Ben her yıl köyüme gidiyorum. Filmde gördüğünüz ev benim çocukluğumun geçtiği ev. Köyde zaman durmuş gibi böyle bir konunun hale gündemde olduğunu öğrendikten sonra yazmak istedim ve film ortaya çıktı." diye konuştu.
Safter, köylülerin çekim boyunca kendilerine çok destek olduğunu ifade ederek, emeği geçen dostlarına teşekkür etti.
Altın Koza Film Festivali'nde "Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan oyuncu Ece Demirtürk, ekiple uyum içerisinde eğlenceli bir çekim geçirdiklerine dikkati çekerek, "Tiyatro hocamın yönlendirmesiyle projeye dahil oldum. Film zor bir konuyu ele alıyor ama bence üzerine basarak konuşulması gereken bir konu artık. Kendimi karakterin yerine koyarak oynamaya çalıştım." görüşlerini paylaştı.
Oyuncu Işıl Acaray ise çok güzel bir iş çıkarttıklarını aktararak, "Ben her zaman kadın hikayelerinden yanayım, kadın hikayeleri benim yumuşak karnım o yüzden seve seve projeye katıldım." ifadelerini kullandı.
Festival programına ve detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.
Filmin konusu
Ümran Safter'in yazıp yönettiği, Mina Demirtaş, Ece Demirtürk, Işıl Acaray, Berivan Edebali, Kayra Kalaycı Eray ve Yasin Işık'ın aldığı filmin konusu özetle şöyle:
"13 yaşındaki Reyhan, her yıl olduğu gibi o yaz tatilini annesi ve erkek kardeşi ile birlikte huysuzluğu ile nam salmış babaannesinin yaşadığı bir Anadolu köyünde geçirecektir. Reyhan köye vardıktan bir gün sonra ilk kez olduğu regli biter ve dini kurallara göre gusül abdesti alması gerekir. Ancak köydeki banyonun bozulması ve kuraklık nedeniyle yaşanan su kesintileri Reyhan'ı büyük bir açmaza ve korkuya sürükler."