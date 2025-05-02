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Kültür

"1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu", 10-12 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu", İstanbul'da 10-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
"1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu", 10-12 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

İstanbul

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İslam ve Türk tarihinin entelektüel mirasını bugüne taşıyan, 26 yazma eser kütüphanesi ile hizmetlerini sürdüren TÜYEK'in düzenleyeceği sempozyum için bildiriler 5 Haziran'a kadar alınacak.

Bildirilerin ilanı ise 20 Haziran'da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, başkanlığın kurulduğu günden itibaren önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti.

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Başkanlığın, kuruluşunun 15. yılında ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğini daha müessir hale getirmek için yeni projeler planlandığını vurgulayan Yılmaz, bu doğrultuda 10-12 Aralık tarihlerinde 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu düzenleneceğini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sempozyumlar serimizin ilki olarak tasarlanan bu etkinliğin hedefi, yazma eserlerin üretimi, muhafazası, dolaşımı, dahili ve harici unsurları, sanatsal ve estetik yönleri, tasnifi, kataloglanması, dijitalleştirilmesi, onarımları gibi geniş bir yelpazede çalışma yapan araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmektir. Böylece farklı disiplinler arasındaki irtibat güçlendirilerek yazma eserler sahasındaki sorunların tespiti ve çözümüyle ilgili öneriler sunulacaktır. Ayrıca istatistiki veriler üzerinden merkezi bilgi sistemleri oluşturularak, yapay zeka destekli yeni yöntem ve uygulamaların yazma eserler alanında ortaya çıkardığı imkanlar teorik ve pratik düzlemde değerlendirilecektir."

TÜYEK'te, Emevilerden Osmanlılara uzanan asırlar boyunca geniş bir coğrafyada on binlerce müellif, hattat, müstensih, mücellit, müzehhip ve kitap hamisinin katkılarıyla dünyanın en zengin koleksiyonları bulunuyor.



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