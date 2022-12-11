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Kültür

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında törenlerle anılıyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor.

Melike Keskin   | 11.12.2022
Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında törenlerle anılıyor

Konya

Mevlana Kültür Merkezi'nde, "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin beşinci günü, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle takip etti.

Şebiarus programları, 17 Aralık'ta sona erecek.

"Sema Ayin-i Şerifi" Mevleviliğin felsefesini yansıtıyor

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Hazreti Mevlana, kainatta canlı ve cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başı boş değil, Allah'ı zikrederek yapıldığını düşünerek, bu coşku ile sema ediyor.

Günümüze kadar Mevlevi zikri olarak süregelen sema, Cenabıhakk'a ulaşma gayesinin aracı olarak görülüyor.

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