Euro
9.99
Dolar
8.43
BIST 100
1,184.23
Altın
1,928.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' TRT 2'de başlıyor

TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Musa Alcan   | 05.11.2020
'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' TRT 2'de başlıyor

İstanbul

TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.

Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.

Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.

Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Benzer haberler

'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' TRT 2'de başlıyor

'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' TRT 2'de başlıyor

TRT 2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek