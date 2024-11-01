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Kültür

"Edebi Sofralar" yeni bölümleriyle TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor

Dünya edebiyatının ünlü roman ve öykülerinde geçen yemek sahnelerini, kitabın ve bahsi geçen pasajın atmosferine uygun olarak canlandırarak seyirci ile buluşturan "Edebi Sofralar" programında bu hafta Jack London'ın "Martin Eden" romanı ele alınacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
"Edebi Sofralar" yeni bölümleriyle TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor

Istanbul

Dostoyevski'den Tolstoy'a, Marquez'den Necib Mahfuz'a dünya edebiyatının seçkin eserlerinin taranmasıyla oluşturulan Edebi Sofralar'ın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Baki Asiltürk olacak.

Programın üçüncü sezonunun dördüncü bölümü, 7 Kasım saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında olacak.

Yönetmenliğini Nergiz Erbay'ın üstlendiği programda, diaroma sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu'nun hayal ve gerçeklerden yola çıkarak yeniden tasarladığı maketler sergileniyor.

"Edebi Sofralar", her perşembe günü saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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