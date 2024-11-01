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Kültür

Timur Selçuk'un bale ve modern dansla harmanlanan şarkıları AKM'de beğeniye sunulacak

Klasik Türk musikisinin usta ismi Münir Nurettin Selçuk'un kaynağından ilham alan Timur Selçuk'un eserlerinden oluşan "Babamın Şarkıları" konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Timur Selçuk'un bale ve modern dansla harmanlanan şarkıları AKM'de beğeniye sunulacak

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 20.30'da gerçekleştirilecek konserde, geçmişten gelen şarkıları baleyle yorumlayan Mercan Selçuk Dans Topluluğu sahnede olacak.

Topluluk, "Babamın Şarkıları" adıyla Timur Selçuk'un klasikleşmiş şarkılarını, dans ve performanslarla harmanlayarak beğeniye sunacak.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

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