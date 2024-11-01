Timur Selçuk'un bale ve modern dansla harmanlanan şarkıları AKM'de beğeniye sunulacak
Klasik Türk musikisinin usta ismi Münir Nurettin Selçuk'un kaynağından ilham alan Timur Selçuk'un eserlerinden oluşan "Babamın Şarkıları" konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
AKM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 20.30'da gerçekleştirilecek konserde, geçmişten gelen şarkıları baleyle yorumlayan Mercan Selçuk Dans Topluluğu sahnede olacak.
Topluluk, "Babamın Şarkıları" adıyla Timur Selçuk'un klasikleşmiş şarkılarını, dans ve performanslarla harmanlayarak beğeniye sunacak.
Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.