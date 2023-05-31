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Kültür

TRT 2 haziranda her akşam bir filmi izleyicilerle buluşturacak

TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri haziran ayında ekrana getirecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
TRT 2 haziranda her akşam bir filmi izleyicilerle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyicilerin beğenisine sunacak.

Gelecek ay orijinal dillerinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Haziran Perşembe 21.30 Zerkalo (Ayna)

2 Haziran Cuma 21.30 Bacalaureat (Mezuniyet)

3 Haziran Cumartesi 21.30 Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği)

4 Haziran Pazar 21.30 Chariots of Fire (Ateş Arabaları)

5 Haziran Pazartesi 21.30 Proces de Jeanne d'Arc (Jeanne D'arc'ın Yargılanması)

6 Haziran Salı 21.30 Los versos del olvido (Unutulmuş Dizeler)

7 Haziran Çarşamba 21.30 Penny Bank (Kumbara)

8 Haziran Perşembe 21.30 Ivanovo detstvo (İvan'ın çocukluğu)

9 Haziran Cuma 21.30 Ouistreham (Ayrı Dünyalar)

10 Haziran Cumartesi 21.30 Ghahreman (Kahraman)

11 Haziran Pazar 21.30 Kursk

12 Haziran Pazartesi 21.30 The Sacrifice (Kurban)

13 Haziran Salı 21.30 Tuesdays with Morrie (Morrie ile Her Salı)

14 Haziran Çarşamba 21.30 Uzak Ülke

15 Haziran Perşembe 21.30 Stalker (İz Sürücü)

16 Haziran Cuma 21.30 Taht alshajra (İncir Ağaçlarının Altında)

17 Haziran Cumartesi 21.30 Cortex (Korteks)

18 Haziran Pazar 21.30 Here We Are (Oğlum)

19 Haziran Pazartesi 21.30 Idi i smotri (Gel ve Gör)

20 Haziran Salı 21.30 Strahinja Banovic (Yürüyebildiğim Kadar Uzağa)

21 Haziran Çarşamba 21.30 Koridor

22 Haziran Perşembe 21.30 Dobar dan za posao (Çalışmak İçin İyi Bir Gün)

23 Haziran Cuma 21.30 Foglyok (Tutsaklar)

24 Haziran Cumartesi 21.30 Les quatre cents coups (400 Darbe)

25 Haziran Pazar 21.30 Charade (Öldüren Şüphe)

26 Haziran Pazartesi 21.30 Pickpcoket (Yankesici)

27 Haziran Salı 21.30 Balalyq shaghymyng aspany (Çocukluk Çağımın Gökyüzü)

28 Haziran Çarşamba 21.30 Av Mevsimi

29 Haziran Perşembe 21.30 Cigan (Çingene)

30 Haziran Cuma 21.30 L'economie du couple (Aşktan Sonra)

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