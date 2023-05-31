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Kültür

Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi

Malta bayraklı lüks "Azamara Onward" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi

Muğla

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 613 yolcu ve 430 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.


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