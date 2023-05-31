İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'nın belgeseli çekildi
Türk havacılık tarihinin önemli kadın isimlerinden, Kadın Paraşüt Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil etmiş Madelet Grabbe Başusta'nın hayatı belgesel oldu.
Ankara
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının açıklamasına göre "Tayyareci Pilot Brövesi" alarak, üç havacılık brövesine sahip sayılı isimlerden biri olan Başusta'nın belgeselinin galası, 9 Haziran Cuma günü Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılacak.
Aynı zamanda Türk Hava Kurumunun onursal üyesi olan Başusta'nın "MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" belgeselinin yönetmenliğini Nebil Özgentürk üstlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.