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Kültür

İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'nın belgeseli çekildi

Türk havacılık tarihinin önemli kadın isimlerinden, Kadın Paraşüt Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil etmiş Madelet Grabbe Başusta'nın hayatı belgesel oldu.

Erkan Tiryaki  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'nın belgeseli çekildi

Ankara

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının açıklamasına göre "Tayyareci Pilot Brövesi" alarak, üç havacılık brövesine sahip sayılı isimlerden biri olan Başusta'nın belgeselinin galası, 9 Haziran Cuma günü Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılacak.

Aynı zamanda Türk Hava Kurumunun onursal üyesi olan Başusta'nın "MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" belgeselinin yönetmenliğini Nebil Özgentürk üstlendi.

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