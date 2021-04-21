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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor.
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Kültür Sanat

Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla TRT 2'de

Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla ekrana gelecek.

Salih Şeref   | 21.04.2021
Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla TRT 2'de

İstanbul

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak.

Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, bu sene fiziki katılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkati çekiyor.

TRT ortak yapımı olan, Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?" filminin de "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacağı töreni, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.

TRT 2'de 26 Nisan gecesi 01.30'da "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan gece, 93. Oscar Töreni'yle devam edecek.

Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.



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