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Kültür

TRT 2'den şubat ayında her akşam farklı film

Kültür sanat kanalı TRT 2, şubat ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Salih Şeref   | 31.01.2022
TRT 2'den şubat ayında her akşam farklı film

İstanbul

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımların da yer aldığı, şubat ayı boyunca orijinal dilinde ekrana gelecek filmler şöyle:

1 Şubat ​Salı​​ 22.00​ Sun Children (Güneş)

2 Şubat ​Çarşamba ​22.00​ Beyaz Balina

3 Şubat ​Perşembe​ 22.00​ Small Time Crooks (Ufak Sahtekârlıklar)

4 Şubat ​Cuma ​​22.00 ​Cléo from 5 to 7 (5'ten 7'ye Cléo)

5 Şubat ​Cumartesi ​22.00​ An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

6 Şubat ​Pazar ​​22.00​ Crossing The Border (Sınırı Geçmek)

7 Şubat ​Pazartesi ​22.00 ​Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)

8 Şubat ​Salı ​​22.00 ​Cell 211 (Hücre 211)

9 Şubat ​Çarşamba ​22.00​ Bir Zamanlar Anadolu'da

10 Şubat ​Perşembe ​22.00 ​The Winter (Kış)

11 Şubat ​Cuma ​​22.00 ​The Salesman (Satıcı)

12 Şubat ​Cumartesi ​22.00 ​After the Storm (Fırtınadan Sonra)

13 Şubat ​Pazar ​​22.00 ​Families (Güzel Aileler)

14 Şubat ​Pazartesi ​22.00 ​La Pointe Courte (Paralel Yaşamlar)

15 Şubat ​Salı ​​22.00 ​King of the Belgians (Kayıp Kral)

16 Şubat ​Çarşamba ​22.00 ​Kardeşler

17 Şubat ​Perşembe ​22.00 ​Oversized Coat (Büyük Gelen Palto)

18 Şubat ​Cuma ​​22.00 ​Av Mevsimi

19 Şubat ​Cumartesi ​22.00 ​Dead Man Walking (Ölüm Yolunda)

20 Şubat ​Pazar ​​22.00 ​Sweet and Lowdown (Tatlı ve Kirli)

21 Şubat ​Pazartesi ​22.00 ​Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)

22 Şubat ​Salı ​​22.00 ​The Empty Box (Boş Sandık)

23 Şubat ​Çarşamba ​22.00 ​Çırak

24 Şubat ​Perşembe ​22.00 ​The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)

25 Şubat ​Cuma ​​22.00 ​Wild Tales (Asabiyim Ben)

26 Şubat ​Cumartesi ​22.00 ​Carte Blanche (Beyaz Sayfa)

27 Şubat ​Pazar ​​22.00 ​One Last Deal (Bir Anlaşma)

28 Şubat ​Pazartesi ​22.00 ​Sabotage (Sabotaj)

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