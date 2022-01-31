TRT 2'den şubat ayında her akşam farklı film
Kültür sanat kanalı TRT 2, şubat ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
İstanbul
Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.
Aralarında televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımların da yer aldığı, şubat ayı boyunca orijinal dilinde ekrana gelecek filmler şöyle:
1 Şubat Salı 22.00 Sun Children (Güneş)
2 Şubat Çarşamba 22.00 Beyaz Balina
3 Şubat Perşembe 22.00 Small Time Crooks (Ufak Sahtekârlıklar)
4 Şubat Cuma 22.00 Cléo from 5 to 7 (5'ten 7'ye Cléo)
5 Şubat Cumartesi 22.00 An Officer and a Spy (Subay ve Casus)
6 Şubat Pazar 22.00 Crossing The Border (Sınırı Geçmek)
7 Şubat Pazartesi 22.00 Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)
8 Şubat Salı 22.00 Cell 211 (Hücre 211)
9 Şubat Çarşamba 22.00 Bir Zamanlar Anadolu'da
10 Şubat Perşembe 22.00 The Winter (Kış)
11 Şubat Cuma 22.00 The Salesman (Satıcı)
12 Şubat Cumartesi 22.00 After the Storm (Fırtınadan Sonra)
13 Şubat Pazar 22.00 Families (Güzel Aileler)
14 Şubat Pazartesi 22.00 La Pointe Courte (Paralel Yaşamlar)
15 Şubat Salı 22.00 King of the Belgians (Kayıp Kral)
16 Şubat Çarşamba 22.00 Kardeşler
17 Şubat Perşembe 22.00 Oversized Coat (Büyük Gelen Palto)
18 Şubat Cuma 22.00 Av Mevsimi
19 Şubat Cumartesi 22.00 Dead Man Walking (Ölüm Yolunda)
20 Şubat Pazar 22.00 Sweet and Lowdown (Tatlı ve Kirli)
21 Şubat Pazartesi 22.00 Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)
22 Şubat Salı 22.00 The Empty Box (Boş Sandık)
23 Şubat Çarşamba 22.00 Çırak
24 Şubat Perşembe 22.00 The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)
25 Şubat Cuma 22.00 Wild Tales (Asabiyim Ben)
26 Şubat Cumartesi 22.00 Carte Blanche (Beyaz Sayfa)
27 Şubat Pazar 22.00 One Last Deal (Bir Anlaşma)
28 Şubat Pazartesi 22.00 Sabotage (Sabotaj)