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Kültür

Türk ve Macar ortak futbol tarihini anlatan sergi Ankara'da açıldı

Sinem Er   | 30.09.2021
Türk ve Macar ortak futbol tarihini anlatan sergi Ankara'da açıldı

Ankara

Macar ve Türk ortak futbol tarihini anlatan "Yeşil sahada kardeşler: Birlikte, karşılaşmada" isimli sergi, Ankara'da açıldı.

Macaristan Büyükelçiliği himayesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda izlenime sunuldu.

Sergiye, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Teqball Diplomatik İlişkiler Müdürü Gergely Muranyi, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de katıldı.

Türkiye’nin futbol tarihinde Macarların izini konu eden, küratörlüğünü Lajos Szabo'nun üstlendiği sergi, Türkiye’deki üç büyükler başta olmak üzere spor kulüplerinde görev alarak galibiyet kazandırmış isimleri, Macar futbol oyuncularına ve karşılıklı oynanan maçlara dair fotoğrafları ve gazete kupürlerini gün yüzüne çıkartıyor.

Macar tasarımcıların buluşu kavisli bir masa üstünde futbol topuyla oynanan ve yurt dışında büyük ilgi gören "Teqball"a (Masa futbolu) ilişkin detayların da yer aldığı sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükelçi Viktor Matis, açılışta yaptığı konuşmada, serginin Türkiye ve Macaristan futbol ilişkilerinin anlatılması açısından önem taşıdığını belirterek, "Hepimizin uzman olduğu bir alanda sergimizi gerçekleştireceğiz; siyaset, kovid-19, üçüncüsü ise futbol. Bu alanlarda herkesin birçok bilgisi var ama Türk-Macar ortak futbol tarihi hakkında çok detaylı bilgimiz olmayabilir. Bu nedenle İstanbul'da bir sergi yaptık. Başkente de bu sergiyi getirmemiz gerekiyor dedik. Yaklaşık bir ay süresince, bu sergiyi ziyaret etme şansı olacak." ifadelerini kullandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ise Türkiye ile Macaristan'ın futbol geçmişini tekrar hatırlayacak olmaktan mutluluk duyduğunu ve "Teqball" branşının çok kısa bir sürede Türkiye'de tanınacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından, sporcular "Teqball" gösterisi yaptı.

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