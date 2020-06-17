TRT Belgesel'in yeni yapımı hayalleri gerçeğe dönüştürecek
TRT Belgesel, imkansızlıklar içinde kurulan küçük hayallerin büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirecek. "Küçük Düşler Büyük İşler", ilk bölümüyle 21 Haziran Pazar saat 11.30 ve 21.30'da izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan küçük hayallerin büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirecek.
Bir yenileme projesi olan "Küçük Düşler Büyük İşler", ilk bölümüyle 21 Haziran Pazar saat 11.30 ve 21.30'da izleyiciyle buluşacak.
Çocuklarımızın okullarıyla ilgili hayallerini gerçekleştireceğimiz ‘Küçük Düşler Büyük İşler’, pazar günü @TRTBelgesel’de başlıyor.— ibrahim eren (@ibrahimeren) June 16, 2020
Öğrencimiz Muhammed’in “Hayallerimizin ötesinden de ötesine girdim...” sözü gibi içimizi ısıtan sevinç cümlelerini daha çok duyacağız inşallah. pic.twitter.com/qpvjZop2he
Belgeselde, ilham veren hikayeler yaratıcılıkla buluşturulup iç mimar Ayşe Senem Göral ve sanat yönetmeni Yelkan Korkutan'la birlikte yeni projelere dönüştürülecek.
Göral ve Korkutan, ekipleriyle birlikte ülkenin farklı noktalarına uzanıp dikkati çeken hikayelerin kahramanlarıyla buluşacak ve onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturacak.
Başbük Köyü’nden bilime giden yol
Belgeselin ilk bölümü Şanlıurfa Siverek'te bulunan Başbük Köyü'ndeki genç bir öğretmen ile öğrencilerinin hayallerine kavuşma hikayesini anlatıyor.
Ahmet öğretmen, buldukları taşın çağlar öncesinden kalan bir fosil olduğunu öğrendikten sonra birer bilim aşığına dönüşen öğrencileri için yeni bir sınıf hayal ediyor.
Belgesel ekibi zamana karşı yarışarak, öğretmen Ahmet ve küçük öğrencilerini tam donanımlı bir bilim sınıfına kavuşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.