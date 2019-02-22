Sinema ve TV izleyicisine yeni sosyal ağ: Clapper

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleşen tanıtıma, Mert Fırat, Emel Çölgeçen, İrem Altuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra, BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura katıldı.

Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Berker Gültepe ve Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Utku Sağsöz tarafından geliştirilen "Clapper" uygulaması sayesinde, dizi ve sinemaseverler, oluşturdukları profille birbirleriyle iletişim halinde olabilecek ve önerilerde bulunabilecek.

"Dünyayı değiştirecek filmler değil, insanlardır"

Uygulamanın geliştiricisi Berker Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bunun uzun süredir emek verdikleri bir proje olduğunu belirterek, "Uygulama sayesinde kullanıcılar, filmler ve diziler üzerinden sosyalleşebiliyorlar. İzlediklerini tüm arkadaşlarına duyurabiliyorlar. Birbirlerine film tavsiye edebiliyorlar." dedi.

Uygulamayla kullanıcılarına film ya da dizi izletmediklerine ve sadece içeriğine ilişkin bilgi ve kullanıcı yorumları bulunduğuna dikkat çeken Gültepe, "Çünkü biz şuna inanıyoruz. Aslında dünyayı değiştirecek olan filmler değil, o filmleri izleyen insanlardır." diye konuştu.

Gültepe, Bahçeşehir Üniversitesinde tam burslu olarak eğitimini sürdürdüğünü aktararak, "İkimiz de tam bursluyuz ve lise arkadaşıyız. Destekleri için Bahçeşehir Üniversitesine, sunucu destekçimiz Amazon'a ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Utku Sağsöz ise ünlü marka ve isimlere iş geliştiren butik bir dijital ajans olarak bu işe başladıklarını ifade ederek, oradan kazandıkları parayla bu uygulama için fon oluşturduklarını söyledi.

"Clapper" kelimesinin "klaket" anlamına geldiğini belirten Utku Sağsöz, "Clapp bizim orta butonumuz, paylaşmak için kullanıyoruz. 'Bunu izliyorum' arkadaşlarımıza duyurduğumuz buton. Harekete geçirmek için kullandığımız kelime 'Clapp it', bu eylemi gerçekleştiren kişi de clapper. Yani hem uygulamanın ismi hem de klaket yapan kişiyi karşılıyor." diye konuştu.

"Uygun fiyata bilet alma özelliğini de ekleyeceğiz"

Sağsöz, uygulamayı geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, eklemek istedikleri özelliklere ilişkin ise şunları kaydetti:

"İkinci versiyonumuzda eklemeyi planladığımız bazı temel özellikler var. Onlardan en önemlisi, tiyatroları da eklemek, şu an sadece sinema ve televizyon üzerine inşa edildi. Aynı zamanda uygulama üzerinden uygun fiyatlara sinema ve tiyatro bileti alma özelliğini de eklemeyi planlıyoruz.

Yine üzerinde çalıştığımız bir algoritmayla, bir profile girdiğimizde o profilin sahibiyle kendi profilimizin uyum kimyasını hesaplayıp veri olarak sunacağız. Yani izleme alışkanlıklarımızın karakterimize yansımasını, bize bir rakam olarak sunuyor. Bu özellik biraz farklı anlaşılabilir ama biz bunun tamamen sanat yönüyle ilgileniyoruz. Çünkü aynı içeriği izleyen insanların konuşacak bir şeyleri olduğuna inanıyoruz."