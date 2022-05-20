Dolar
15.91
Euro
16.76
Altın
1,842.15
ETH/USDT
1,925.00
BTC/USDT
28,857.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri YouTube'dan sanatseverlerle buluşuyor

Türk edebiyatının önde gelen yazarından Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri, "Şehir Amber Kokacak" dinletisi ile İş Sanat'ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 20.05.2022
Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri YouTube'dan sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul

İş Sanat'ın edebiyat ile müziğin bir araya geldiği dinletilerde bu ay Abasıyanık'ın beş hikayesi yer alacak.

YouTube'da 23 Mayıs saat 20.30'da yayınlanacak "Şehir Amber Kokacak" başlıklı dinletide, "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksek Kaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikayeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

Atilla Birkiye'nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide hikayeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri YouTube'dan sanatseverlerle buluşuyor

Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri YouTube'dan sanatseverlerle buluşuyor