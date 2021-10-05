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Kültür

Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan Osmanlı döneminden kalan telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu sürüyor.

Talip Demirci   | 05.10.2021
Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu sürüyor Fotoğraf: Talip Demirci - Anadolu Ajansı

Antalya

Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da, Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarp ile tek bağlantısı olan 1906'da inşa edilen Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunu da bulunuyor.

İstasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) desteğiyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak telsiz telgraf istasyonunun onarım çalışmaları devam ediyor.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonunun onarımının devam ettiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Işık, istasyonun, bombalandığı için güçlükle ayakta duran duvarların tamamını, sıvalarını da koruyarak muhafaza ettiklerini aktardı.

Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara ören yerinde ortaya çıkarılan istasyon, restorasyonun ardından müze haline dönüştürülecek.

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