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Kültür Sanat

'Naim: Cep Herkülü' ekibi filmi Samsunlularla izleyecek

Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filminin yönetmeni ve oyuncuları Samsun'da izleyiciyle buluşacak.

Hilal Uştuk   | 30.11.2019
'Naim: Cep Herkülü' ekibi filmi Samsunlularla izleyecek

İstanbul

Türk spor tarihine damga vuran ve iki yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filminin yönetmeni ve oyuncuları Samsun'da izleyiciyle buluşacak.

Lovelet AVM'de Cinejoy sineması içinde 15.00'te gerçekleşecek söyleşiye yönetmen Özer Feyzioğlu, Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, başarılı oyuncular Yetkin Dikinciler ve Kemal Başar ile sporcunun çocukluğunu canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan çocuk oyuncu Batuhan Davutoğlu katılacak. Söyleşinin ardından, film gösterimi yapılacak.

Aynı ekip bugün akşam da Ankara'daki Metromall AVM'de, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Barış Kıralioğlu ve Levent Ülgen ile söyleşi ve film gösterimine katılacak.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Dijital Sanatlar'ın üstlendiği filmde ayrıca Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle iki yıl önce hayatını kaybetmişti. 

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