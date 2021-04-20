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Kültür Sanat

Muğla'da 600 yıllık Yelli Cami restorasyonla eski ihtişamına kavuşuyor

Beçin Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Pektaş, "Aslına uygun yerel malzemelerle sürdürdüğümüz restorasyon çalışmaları kapsamında camideki çatlaklar 'mimari dikiş' tekniğiyle sağlamlaştırılarak kapatıldı ve kubbe askıya alındı." dedi.

Volkan Yıldız   | 20.04.2021
Muğla'da 600 yıllık Yelli Cami restorasyonla eski ihtişamına kavuşuyor Fotoğraf: Volkan Yıldız/AA

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Beçin Antik Kenti'ndeki 600 yıllık Yelli Cami restorasyondan geçiriliyor.

Menteşoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antik kentteki Yelli Cami de eski ihtişamına kavuşturulması ve yeniden ibadete açılabilmesi için titizlikle restore ediliyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, surların dışında medrese ve hamamla külliye olarak inşa edilen, kompleksin en büyük yapısı camiyi 6 asır sonra yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyledi.

Yelli Cami'nin sadece antik kentte değil o dönem bütün Anadolu'da dikkati çeken yapılardan olduğunu belirten Pektaş, bir biblo gibi bugüne kadar ulaşan caminin tek kubbeli, iki gözlü son cemaat yeri bulunan küçük ölçekli sağlam mimari yapılarından birisi olduğunu kaydetti.

Caminin zamanla hem doğa olayları hem de insanlardan kaynaklanan bazı faktörler nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Pektaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan aldığımız ödenekle restorasyon çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Aslına uygun yerel malzemelerle sürdürdüğümüz restorasyon çalışmaları kapsamında camideki çatlaklar 'mimari dikiş' tekniğiyle sağlamlaştırılarak kapatıldı ve kubbe askıya alındı." diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları sırasında camiyle ilgili heyecan verici mimari detaylarla karşılaştıklarına değinen Pektaş, cami kubbesine geçişlerin üçgen kuşaklarla sağlandığını, kubbe yükünü hafifletmek ve yapıdaki akustiği sağlamak adına iç mekan duvarlarına çok sayıda testinin yerleştirildiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Pektaş, yapının bölgedeki büyük depremlere rağmen ayakta kalmasının o dönemdeki üstün mimari başarıdan kaynaklandığını dile getirdi.

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