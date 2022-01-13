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Kültür

Modern insana ait en eski fosilin bilinenden 33 bin yıl daha eski olduğu belirlendi

Modern insana (homo sapiens) ait olduğu belirtilen en eski fosillerin bilinenden 33 bin yıl daha eskiye ait olduğu tespit edildi.

Alaattin Doğru   | 13.01.2022
Modern insana ait en eski fosilin bilinenden 33 bin yıl daha eski olduğu belirlendi Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu/AA

Ankara

Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, Etiyopya’da 1967’de bulunan, şu ana kadar yaklaşık 200 bin yaşında olduğu tahmin edilen "Omo I" adlı fosilin 233 bin yaşında olduğunu belirledi.

Fosilin bulunduğu tortul tabakası üzerindeki volkanik küllerin jeokimyasal yapısını inceleyen bilim insanları, bu küllerin Etiyopya’da yaklaşık 233 bin yıl önce meydana gelen bir volkanik patlamaya ait olduğunu tespit etti.

Fosilin yaş tespitinde, kuvaterner ve öncesi jeolojik dönemlere ait volkanik malzemelerin yaşlandırılmasında kullanılan radyometrik yaşlandırma yöntemi olan Argon-Argon metodu kullanıldı.

Arkeolojide ve tarihi dönemlerdeki bir fosili tarihlendirmenin en iyi yollarından biri olan bu metot sayesinde yaş verme işleminde en fazla 100 yıllık bir oynama olabiliyor.

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