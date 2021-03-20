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Kültür Sanat

Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 10 yıldır faaliyet gösteren Kukla Tiyatrosu, Kazak halk masallarıyla küçük seyircilerden büyük ilgi görüyor.

Meiramgul Kussainova   | 20.03.2021
Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Nur Sultan

Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 10 yıldır faaliyet gösteren Kukla Tiyatrosu, Kazak halk masallarıyla küçük seyircilerden büyük ilgi görüyor. 2010’da Nur Sultan Valiliği himayelerinde kurulan tiyatroda, halk masalları ve çeşitli hikayeler çocuklara kuklalarla anlatılıyor. Başkentin tek çocuk tiyatrosu, repertuvarında 28 oyun ve 100’den fazla kukla karakteri bulunduruyor. ( Meiramgul Kussainova - Anadolu Ajansı )

2010’da Nur Sultan Valiliği himayelerinde kurulan tiyatroda, halk masalları ve çeşitli hikayeler çocuklara kuklalarla anlatılıyor.

Başkentin tek çocuk tiyatrosu, repertuvarında 28 oyun ve 100’den fazla kukla karakteri bulunduruyor.

Nur Sultan’daki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yüzde 50’sinin düzenli ziyaret ettiği tiyatro bünyesinde, oyuncu atölyesi de faaliyet gösteriyor.

Kukla Tiyatrosu Müdürü Togjan Hasangaliyeva, AA muhabirine, kukla tiyatrosunun, sanatın özel bir dalı olduğunu belirterek "Her drama tiyatrosu oyuncusu, kukla tiyatrosu sahnesinde oynayamaz. Kuklayı konuşturmak ve canlandırmak göründüğü gibi kolay değil." dedi.

Hasangaliyeva, Çin’de kukla tiyatrosu oyuncularının 4 yaşından itibaren eğitildiğini anlatarak "Burada kol ve parmakların esnekliği çok önemli. Ayrıca her biri en az 5 kilo olan kostümlerdeki kuklaları sahnede oynatmak da oyuncudan ayrı bir fiziki hazırlık istiyor." ifadelerini kullandı.

"Tiyatro mesleğinde en zor seyirci, çocuklar"

Repertuvar seçiminde, Kazak halk masallarına öncelik verdiklerine dikkati çeken Hasangaliyeva, "Teknoloji ile yarıştığımız bu devirde, çocuklarımızın kendi kültür ve gelenekleriyle büyümelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hasangaliyeva, en zor seyircinin çocuklar olduğuna işaret ederek "Çocuklar sahnedeki küçük bir yanlışı veya oyuncuların samimi olmayan hareketlerini hemen fark ediyor ve anında size karşı tepki gösterebiliyor. Bunun için tiyatro mesleğinde en zor seyircinin çocukların olduğu biliniyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl boyunca çevrim içi faaliyet gösterdiklerini belirten Hasangaliyeva, "Şu anda yüzde 50 doluluk oranı şartıyla çalışmaya başladık. Kovid-19 nedeniyle uzun süre ayrı kaldık. Ancak şu anda birlikteyiz, çok mutluyuz çünkü küçük seyircilerimizin büyük ilgisini kaybetmemişiz." diye konuştu.

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Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor

Kazak halk masalları çocuklara kukla tiyatrosunda anlatılıyor