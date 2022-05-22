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Kültür

'Kanlı Nigar' müzikali Gaziantep'te sahnelendi

4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında "Kanlı Nigar" müzikali sanatseverlerle buluştu.

Adsız Günebakan   | 22.05.2022
'Kanlı Nigar' müzikali Gaziantep'te sahnelendi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 18 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikali, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu.

Cem İdiz'in bestelediği eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetti, koreografiyi Özgür Barılı üstlendi.

Müzikal, salonu dolduran izleyiciden beğeni topladı.

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'Kanlı Nigar' müzikali Gaziantep'te sahnelendi