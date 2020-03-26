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Kültür Sanat

Fazıl Say, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 'Evde kal' çağrısı yaptı

Ünlü sanatçılar, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen "Evde kal" kampanyasına destek verdi.

Hilal Uştuk   | 26.03.2020
Fazıl Say, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 'Evde kal' çağrısı yaptı

İstanbul

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısına sanatçıların sosyal medyadaki desteği sürüyor.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram ve Facebook'taki kişisel sayfalarında evde çalışırken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte, "Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizle, şükranlarımızla. Lütfen evde kalalım. Onların işini kolaylaştıralım. #hayatevesığar #evdekal" paylaşımını yaptı.

Sanatçı ayrıca Aşık Veysel anısına 1996'da bestelediği "Kara Toprak" adlı eserinin Tokyo Kioi Hall'de 2004'te kaydedilmiş konser görüntüsünü ekledi.

Başarılı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen Özçivit de evde birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı kişisel Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'in "Lütfen #EvdeKal. Hayat eve sığar." paylaşımı, 24 saat dolmadan 940 bin kişi tarafından beğenilirken, Burak Özçivit'in #hayatevesığar paylaşımı da 850 binden fazla kişi tarafından beğenildi.

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