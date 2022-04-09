Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından konuşuyor.
logo
Kültür

'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz   | 09.04.2022
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

İstanbul

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi Sihir Dükkanı ev sahipliğinde Nişantaşı City’s sinemalarında yapılacak.

Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

Benzer haberler

'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor