'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor
"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi Sihir Dükkanı ev sahipliğinde Nişantaşı City’s sinemalarında yapılacak.
Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.
J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.