Dolar
13.70
Euro
15.49
Altın
1,799.58
ETH/USDT
3,360.00
BTC/USDT
42,939.00
BIST 100
2,009.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları’nın temel atma töreninde konuşuyor
logo
Kültür

Erzurum'un tescilli 'ehram kumaşı' farklı ürünlerle geleceğe taşınıyor

Erzurum'un tescilli "ehram dokuma kumaşı", Olgunlaşma Enstitüsünde erkekler ve kadınlar için hazırlanan çeşitli ürünlerle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

İsmail Hakkı Demir   | 06.01.2022
Erzurum'un tescilli 'ehram kumaşı' farklı ürünlerle geleceğe taşınıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van, Malatya ve Kayseri gibi illerde kadınların dışarıya çıkarken giydikleri "ehram"ın unutulmaması ve bu kumaştan farklı tasarımlar da yapılması için Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünce başlatılan çalışmalar meyvelerini verdi.

Enstitüdeki atölyelerde koyun yününden elde edilen ipliklerin dokunmasıyla üretilen ehram kumaşından, çanta, perde, yatak örtüsü, bohça, masa-sehpa örtüsü, pano, telefon kılıfı, erkekler için yelek, kravat, atkı, anahtarlık, kadınlar için panço, pelerin, yelek, şal ve çeşitli elbiseler yapılıyor.

Aziziye Belediyesinin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumundan 2018 yılında "Erzurum ehram dokuma kumaşı" adıyla coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen kumaş, geleneksel ve modern motiflerle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Enstitüde ehram kumaşından kursiyerlerce hazırlanan ürünlerin, yakın zamanda internet üzerinden yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

"Hiçbir bölümünde kimyasal maddeyle temas etmiyor"

Enstitünün müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, yün olan ehramın kışın sıcak, yazın ise serin tuttuğunu söyledi.

Ehramın bir örtünme şekli olduğunu, aynı zamanda kadınların dışarıda giydiği kıyafete bu adın verildiğini anlatan Taşbaşı, "Ehramı asıl haliyle kullanmıyoruz ama sürdürülebilir tekstilde ehramın önemli bir yerinin olduğunu gerçekten gördük çünkü üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar hiçbir bölümünde kimyasal maddeyle temas etmiyor. Her haliyle insana, doğaya, hayvana ve çevreye zarar vermeyen bir dokumadır. Biz de dokumalarımız, kıyafetlerimiz, ev tekstili, dekorasyon ve aksesuar üzerine ehramı uygulamaya başladık." diye konuştu.

Taşbaşı, aldıkları çok güzel geri dönüşlerin ardından yaşamın birçok alanında kullanılması için ehramla çalışma yaptıklarını belirterek, bu asırlık geleneği geleceğe aktarma amacında olduklarını söyledi.

"Kadınların yaşına göre ehramın rengi de değişiyor"

Ehramın yöre için kültürel bir kimlik olduğunu vurgulayan Taşbaşı, "Kadınların medeni durumuna ve yaşına göre kullandığı ehramın da rengi değişiyor. Mesela eşi vefat etmiş kadın siyah ehram giyiniyor. Yeni gelinler beyaz ehram örterler. Çocukları küçük olan kadınlar ise şekeri boz (esmer şeker) ehramdan örterler. Orta yaşın üstündeki kadınlar, anneler de mor ehram örterler. Bu da buraya özgü bir kültürel kimliktir." ifadelerini kullandı.

Ehramın aynı zamanda coğrafi işaret alan bir ürün olduğunu hatırlatan Taşbaşı, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılmıştık. Erzurum'da ehram biliniyor ama şehir dışında, özellikle yurt dışında bunun geri dönüşünün nasıl olduğunu merak ediyorduk. İstanbul'da bunun güzel bir geri dönüşünü aldık. İnsanlar beğeniyle karşıladılar. Geleneksel haliyle üretilmiş olmasını çok beğendiler. Yabancı misafirlerimiz de güzel geri dönüşler sağlıyorlar. Ehramı gördükleri zaman tepkilerini gerçekten yüzlerinden anlayabiliyoruz. İnşallah yakın dönemde de online satışlarımızla yurt dışına açıldığımız, zaman bunun da güzel dönüşlerini alacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum
Aşı timleri Muş'un karlı yollarını aşarak en ücra köylere ulaşıyor
Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısı

Benzer haberler

Erzurum'un tescilli 'ehram kumaşı' farklı ürünlerle geleceğe taşınıyor

Erzurum'un tescilli 'ehram kumaşı' farklı ürünlerle geleceğe taşınıyor

Doğu Anadolu’dan gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye'deki üniversitelerin bilime katkısı artacak

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerin, birbirinin benzeri olma yönünde eğilimi var

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerin, birbirinin benzeri olma yönünde eğilimi var
Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar

Erzurum'un kırsalında meme kanserinde erken tanı farkındalığı için çabalıyorlar

Ekiplerden elektrik arızalarına atlı müdahale

Ekiplerden elektrik arızalarına atlı müdahale