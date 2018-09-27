Edirne, 'özel müze' ziyaretçi sayısıyla öne çıktı

TÜİK verilerine göre Edirne, 2017'de İstanbul ve Ankara'dan sonra özel müzeleri en çok ziyaret edilen üçüncü il oldu.

EDİRNE - SALİH BARAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, Edirne, İstanbul ve Ankara'dan sonra özel müzeleri en çok ziyaret edilen üçüncü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması özel müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları" 2017 yılı verisine göre, Edirne'deki müzeleri 640 bin 52 kişi ziyaret etti.

Verilere göre, İstanbul'daki 56 müzeyi geçen yıl 3 milyon 902 bin 978, Ankara'daki 41 müzeyi 1 milyon 68 bin 876 ziyaretçi gezdi. 7 özel müzeye ev sahipliği yapan Edirne ise İstanbul ve Ankara'dan sonra ziyaretçi sayısıyla 78 ili geride bıraktı. Bir çoğu tematik olan kentteki özel müzeler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kurtuluş Savaşı dönemi ve sonrasının anlatıldığı Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, vakıf eserlerinin yer aldığı Vakıf Müzesi, Osmanlı dönemi tıp hayatının aktarıldığı Sağlık Müzesi, Edirne ve Uzunköprü'de bulunan kent müzeleri, İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi ile Osman İnci Müzesi, içerisinde barındırdığı 1611 eserle kente gelen pek çok ziyaretçiden ilgi gördü.

2018 hedefi 1 milyon ziyaretçi

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine Edirne'deki özel müzelerin tematik olması nedeniyle oldukça ilgi çektiğini söyledi.

Pek çok medeniyete ev sahipliğinin yanı sıra Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'nin bu özelliğini müzelerinde sergilediğini ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'de bir konsept müzeciliği var. Gittiğiniz her yerde ayrı bir özellik ve nitelikle karşılaşıyorsunuz. Örneğin Sağlık Müzesi'nde Osmanlı dönemi sağlık sistemini görüyorsunuz. Bu anlamda Edirne çok şanslı 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış, Bizans, Roma, Makedonya medeniyetlerini yaşamış, Traklara kadar uzanan bir şehir. Böyle bir kentte böyle eserlerin olması ve bunlara paralel müzelerin olması çok doğal. Bu yıl, 2017'deki ziyaretçi sayısının çok üzerine çıkacağımızı öngörüyorum. 1 milyonun üzerinde müze ziyaretçisi bekliyoruz.

Konsept müzecilik ziyaretçilerin ilgisini artırıyor. Sırada bekleyen üç müzemizin hayata geçmesiyle bu sayının çok artmasını bekliyoruz. Makedonya Saat Kulesi Müzesi ve Ören Yeri, Sarayiçi Ören Yeri ve Müzesi ve Şükrü Paşa Kışlası'nın müze konseptine kavuşmasıyla Edirnemize ve müzelerimize olan ilginin artacağını düşünüyorum."