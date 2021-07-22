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Kültür

Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmine 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden ödül

Yönetmen Derviş Zaim'in Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini anlatan "Flaşbellek" filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.

Salih Şeref   | 22.07.2021
Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmine 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden ödül

İstanbul

Film, Arizona eyaletinde düzenlenen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.

"Flaşbellek" filmi, 2020'de 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde "Genç Jüri Ödülü"ne hak kazanarak, 12-19 Temmuz'da Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluştu.

Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar.

2022'de sinemada gösterilecek

Görüntü yönetmenliği'ni Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

​​​​​​​Film, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.


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Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmine 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden ödül