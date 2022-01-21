Dolar
13.41
Euro
15.21
Altın
1,834.22
ETH/USDT
2,855.40
BTC/USDT
38,835.00
BIST 100
2,008.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak

6.Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı, Alman şef Jan Schumacher yönetiminde, 23-28 Ocak'ta tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda düzenlenecek.

İsmet Karakaş   | 21.01.2022
CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Çoksesli Korosu'nun şeflerinden Walter Strauss'a adanan "masterclass"lar, 2016'dan itibaren her yıl Avrupa'nın önde gelen koro şeflerinden birini Ankara'da ağırlıyor.

Etkinliklerde katılımcılara şeflik teknikleri üzerine odaklanma ortamı ile profesyonel koro ile çalışma imkanı sunuluyor.

Önceki sezonlarda koro şefleri Paulo Lourenco (Portekiz), Lorenzo Donati (İtalya), Ragnar Rasmussen (Norveç) ve Josep Vila i Casanas'ın (İspanya) katıldığı masterclassların bu sezonunda Alman şef Jan Schumacher, bilgi ve tecrübelerini şef ve şef adaylarına aktaracak.

Masterclass, Alman şef Jan Schumacher yönetiminde 23-28 Ocak'ta tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Masterclass'ın kapanış konseri 29 Ocak saat 16.00'da tüm sanatseverlerin katılımıyla yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu
Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak

CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak

Dünyaca ünlü müzisyenler "Masterclass" programıyla tecrübelerini paylaşıyor