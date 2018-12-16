Fotoğraf: AA / Güven Yılmaz

ANKARA

Türkiye'nin önemli jokeylerinden Halis Karataş'ın hayatından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası yapıldı.

Bir AVM'de düzenlenen etkinlikte, "Bizim İçin Şampiyon" filminin başrol oyuncularından Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan sinemaseverlerle buluştu.

Koç, galada yaptığı konuşmada, izleyicilerin yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu ifade ederek "Stadyum havası var gerçekten. Aynı kalabalığı sinema salonlarında da bekliyoruz." dedi.

Fikret Kuşkan, büyük bir emek vererek filme hazırlandıklarını ve halkın da beğeneceğini umduklarını dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah ise "Filmi aşkla çektik. İyi ki geldiniz. Beğeneceğinizi umuyoruz." diye konuştu.

Abdullah, gecede sinemaseverlerle özçekim yaptı.

"Bizim İçin Şampiyon"

Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Bizim İçin Şampiyon", Türkiye atçılığının önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin oynadığı dram türündeki filmin müziklerini ise Toygar Işıklı üstlendi.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu