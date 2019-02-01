Bilkentli müzisyen kardeşler ödüle doymuyor

"Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu"nda okuyan Şabi kardeşler, birlikte katıldıkları "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde etti.

ANKARA - Yasemin Kalyoncuoğlu

"Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu"nda 6. sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı okulda burslu okuyan 4. sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde ederek aldıkları ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Bulgaristan'ın Albena kentinde 4-11 Ekim 2018'de düzenlenen müzik yarışmasında, solo keman dalında Grand Prix ödülününün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi ve çello dalında ikinci olan kardeşi Kıvanç Arda Şabi, bu yarışmada aldıkları derecelerle "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"na katılım hakkı kazanmıştı.

Beden eğitimi öğretmeni annesinin, kendisindeki ritim yeteneğini keşfetmesi üzerine 4 yaşında piyano öğrendiğini, 5 yaşında ise keman çalmaya başladığını belirten Şabi, kemanı bırakmayıp müzik yaşamına bu enstrümanla devam ettiğini anlattı.

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu'nda burslu okuyan Şabi, "İleride kemanımla orkestrada baş solist olmak istiyorum." dedi.

Nil İpek, uluslararası bir müzik yarışmasında birincilik elde etmekten duyduğu mutluluğu şu cümlelerle dile getirdi:

"Çok çalışarak bu yarışmadan derece elde ettim, çok mutluyum. Kardeşimle aynı yarışmada başarı kazanmak benim için ayrı bir mutluluk. Büyük müzisyenlerimizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Üç uluslararası yarışma ve üç ödül

Ablası ile aynı okulda öğrenim gören 9 yaşındaki Kıvanç Arda Şabi de keman ve viyolonsel eğitimleri alarak müzik eğitimine devam ediyor.

Küçük çellist, üç yıldır devam ettiği viyolonsel eğitimine Arthur Rahmatullah ile başladığını belirtti.

Ablası ile katıldığı "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"nda çello dalında üçüncülük kazanan Kıvanç Arda, bu başarısının kendisini çok motive ettiğini söyledi.

18 Ocak'ta Prag'da düzenlenen "13. Jan Vychytil Uluslararası Çello Yarışması"nda da ikinci olan Kıvanç Arda, Mozart Müzik Yarışmasında aldığı ödülle bu sevincinin ikiye katlandığını belirtti.

Üçüncü uluslararası yarışması olduğunu ve üçünden de derece alarak yurda döndüğünü dile getiren Şabi, "Büyüyünce Türkiye'nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

"Fazıl Say, Cihat Aşkın gibi sanatçılarımızdan destek bekliyoruz"

Anne Gamze Şabi ise çocuklarının kazandığı başarılardan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Şabi, İpek ve Arda'nın müzik okumayan çocuklar kadar rahat olmadığını, okuldan geldikten sonra uyku vaktine kadar çalıştıklarını söyledi.

Bilkent Üniversitesinin ve hocalarının çocuklarını çok desteklediğini ama yine de yarışmalara katılabilmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şabi, şunları kaydetti:

"Memur olarak bir yere kadar karşılıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocukların eğitim öğretim ve yarışma masrafları oldukça yüklü. Biz elimizden geldiği kadar çalışıp bunları karşılıyoruz. Ancak daha çok işler yapabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda bizlere yardım edebilecek sponsor arıyoruz. Güher-Süher Pekinel kardeşler, Fazıl Say, Cihat Aşkın gibi ünlü sanatçılardan destek bekliyoruz."