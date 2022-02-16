Berlinale'deki Avrupa Film Pazarı'nda 'Türk kataloğu' çevrim içi sergileniyor
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 72. Uluslararası Berlin Film Festivali kapsamında yapılan ve farklı ülkelerden sinema sektörünü buluşturan Avrupa Film Pazarı'nda Türkiye'deki projelerin yer aldığı "Türk kataloğu" çevrim içi sergileniyor.
Berlin
TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Türk sineması için uluslararası festivallerinin önemine, TRT yapımı dizlere ve Berlinale'de yer alan TRT destekli filmlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Güven, Avrupa'nın en büyük film festivallerinden Berlinale'de, daha önce 12 Punto TRT'den ödül almış Ukrayna-Türkiye yapımı "Klodinke" filminin panorama bölümünde yer aldığını belirterek bu filmin dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde "en iyi yönetmen" ödülünü aldığını, Berlin'de de Avrupa prömiyerini gerçekleştirdiğini anlattı.
"Berlin'de, Avrupa'da böyle bir temsille yarışıyor olmak bizim için çok keyifli." diyen Güven, diğer taraftan festivallerle iş birliklerinin devam ettiğini belirtti.
Güven, bu iş birlikleri kapsamında daha önce Karlovy Vary Film Festivali'nde TRT Ödülü'nü kazanan "Gökyüzünden Bir Parça" isimli TRT destekli projenin de Berlinale'de ana yarışmada yer aldığına işaret etti.
"Sinemamızı daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz"
Berlinale'de bu iki filmin galalarının yapıldığını aktaran Güven, "Burada TRT kendi logosuyla projeleri desteklemiş ve ayrı bir misyonunu yerine getirmiş oluyor. Bunun haricinde bu ülkeler Türkiye'de Türkiye ile iş yapmış oluyorlar. Sinemamızı daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. İnşallah buradan ödüllerle dönerler." diye konuştu.
Güven, Kovid-19 salgınının festivalleri de etkilediğini vurgulayarak Berlinale'de, festival bölümünün yarı kapasiteyle gerçekleştirdiğini, festival kapsamındaki Avrupa Film Pazarı'nın ise çevrim içi düzenlendiğini anlattı.
"Avrupa Film Pazarı çevrim içi olunca Türkiye masası, yani Türkiye'den projelerin yer aldığı Türkiye kataloğu çevrim içi olarak sergileniyor." bilgisini veren Güven, Avrupa Film Pazarı'nda internet üzerinden görüşmelerin yapıldığını kaydetti.
Güven, buradaki etkileşimin fiziki olanaklara göre daha düşük olmasına rağmen film ve sinema endüstrisinin döndüğünü ifade ederek "Yani dağıtımcılar, satış ajansları bu filmleri talep etmeye devam ediyor. Türk sinemasının, Türk masasının ve Türk kataloğunun da içeriğine hakimler ve bakıyorlar. Bizim yapımcılarımızla da bire bir görüşmeler yapıyorlar." dedi.
Bu çalışmaların önemine işaret eden Güven, şöyle konuştu:
"2 sene önce, salgından önce buraya geldiğimizde hem 12 Punto'yu hem uluslararası projelerin TRT'ye nasıl başvuru yapabileceğini anlatmıştık. O başvuran projelerden bir tanesi burada yarışıyor. Dolayısıyla bu tarz etkileşim sağlamak için buralarda daha aktif olmaya çalışıyoruz. Bu sene film gösterimleri ve network etkinlikleri oluyor. Pandemi sonrasında aynı hızla devam edecektir."
"Türk dizilerine talep hiçbir zaman bitmiyor"
Türk dizilerinin sergilediği başarıya da dikkati çeken Güven, "Diziler konusunda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci ihracatçı konumunda. Özellikle Latin Amerika, MENA bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), Uzak Doğu'da bazı ülkeler ve Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa'da çok hakim durumda." dedi.
Buralarda insanların çocuklarına Türk dizilerindeki karakterlerin isimlerini vermeye başladıklarını, Türkçe öğrenmeye inanılmaz ilgilinin bulunduğunu ve Türkçe kurslarının açıldığını belirten Güven, "(Türk dizilerine) Talep hiçbir zaman bitmiyor. Giderek de artmaya devam ediyor. Elbette dijitalleşme de var, dijital mecralarda artık dizilerimizi lisanslamaya başladılar. Pazar gittikçe büyüyor." diye konuştu.
Dizilerdeki başarı film sektörüne yansıtılmaya başlandı
Güven, TRT dizilerinin 150'ye yakın ülkeye satıldığını ve bu konuda başarılı olduklarını aktararak bunu, film ve sinema sektörüne yansıtmaya başladıklarını kaydetti.
Bu bağlamda Berlinale'de yarışan filmlerin yapımcılarının güçlü dağıtımcı şirketlerle görüşme imkanı elde ettiklerini belirten Güven, bu şirketlerin de filmleri tüm dünyaya pazarlamak için uğraştıklarını anlattı.
Güven, bu anlamda bu festivallerin etkileşim sağladığını ifade ederek "Aynı zamanda Türk sinemasını, Türkiye’nin dahil olduğu sinemayı, TRT’nin dahil olduğu sinemayı tüm dünyaya taşımış oluyorlar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.