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Kültür Sanat

'Baba Parası' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Musa Alcan   | 05.12.2019
'Baba Parası' filminin ilk fragmanı yayınlandı

İstanbul

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, 1 Ocak'ta vizyona girecek "Baba Parası" filminin fragmanı, dijital platformlarda ve sinemalardaki yerini aldı.

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Düğün Dernek 2 Sünnet" ve "Ailecek Şaşkınız"dan sonra usta ekibin merakla beklenen yeni filmi "Baba Parası"nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu ediniyor.

Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmde ayrıca Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyor.

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