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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuşuyor.
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Kültür

'Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas' Avrupa'da izleyiciyle buluşuyor

Türkiye'de 1 milyonun üzerinde gişe yapan animasyon türündeki TRT ortak yapımı film, Almanya'nın ardından Avusturya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngiltere'de beyazperdeye taşınacak.

Ahmet Esad Şani   | 17.02.2022
'Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas' Avrupa'da izleyiciyle buluşuyor

İstanbul

TRT ortak yapımı "Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas" filmi Avrupa'da vizyona giriyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında 7 Ocak'ta izleyiciyle buluşan ve 1 milyonun üzerinde gişe yapan film, sinema macerasını Avrupa'ya taşıyacak.

Bugünden itibaren Almanya'da 30 şehirde ve toplam 32 salonda vizyona giren TRT ortak yapımı film, Avusturya'da 18 Şubat'ta 3 şehirde ve 4 farklı sinema salonunda izleyici ile buluşacak.

Danimarka'da ise 24 Şubat'ta vizyona girecek filmin sırasıyla Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngiltere'de beyazperdeye taşınması planlanıyor.

Animasyon türündeki yapımda, usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

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