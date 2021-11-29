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Kültür

Arap kadınları 8'inci İİT Helal Expo'da el sanatlarını sergiledi

Arap Kadınlar Birliği, Arap Topluluğu Birliği, Arap Derneği ve Arap STK'lar iş birliğiyle, Türkiye'de yaşayan Arap kadınların kurduğu Arap Kadınlar Birliği'ne üye olan 9 ülkeden 100 kadın Helal Expo'da el sanatlarını sergiledi.

Yunus Türk   | 29.11.2021
Arap kadınları 8'inci İİT Helal Expo'da el sanatlarını sergiledi

İstanbul

Arap Kadınlar Birliği açıklamasına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Helal Expo'ya Mısır, Irak, Libya, Filistin, Suriye, Yemen, Sudan, Cezayir ve Lübnan ülkelerinden de katılım gerçekleşti.

Türkiye'de yaşayan Arap kadınların Türk vatandaşlarıyla uyum içinde hayat sürmelerine katkı sağlamak, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Arap Kadınlar Birliği üyeleri de fuarda el ürünü eşyaları sergileyip satışa sundu.

Kadınların açtığı el sanatları sergisinde doğal malzemelerden yapılan resim, örgü işleme, nakış işleme, şamdanlık, ahşap işleme gibi çok sayıda süs eşyası, örtü, havlu ve oyuncak ve ülkelerinin yemekleri yer aldı.

Sergiye 9 ülkeden kadınlar el sanatlarıyla destek verdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arap Kadınlar Birliği Başkanı Muna Al Lahham, Helal Expo'ya Arap Kadınlar Birliği olarak 9 ayrı ülkeden katılım sağladıklarını ve Arap kadınların ülkelerinin kültürlerini yansıtan el işleri ve el sanatlarını sergilediklerini ifade etti.

Lahham, "Türkiye-Arap ülkeleri ilişkilerine ve Arap kadınlarına destek olmak için buradayız. Sergimizde kadınlarımızın evlerinde ürettikleri el işleri yer alıyor. Elhamdülillah bu fuarda Arap bayanların özel bir yeri oldu ve büyük ilgi gördü. Hepinize çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Kadınlar Birliği Genel Sekreteri Metin Turan da Birlik üyelerinin el sanatları ve el işleri sergisine destek vermek için fuara katılım sağladıklarını kaydetti.

Türkiye'de yaşayan Arapların uyum içerisinde iş birliklerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Turan, "Sergide, özellikle Arap ülkelerinin kültürlerini yansıtan eşyaların yanı sıra ev yapımı olan ürünlerden seramik ürünler, namaz takımları, şal çeşitleri, aksesuarlar, mumlar, parfüm, bilezik, kolye, çanta, ahşap üzerine çizilen resimler ve ev dekoru ürünleri sergiledik." açıklamasını yaptı.

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