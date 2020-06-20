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Kültür Sanat

Antalya'da 'Yeniden Keşfet' etkinliğinde antik tiyatroda konser düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da gerçekleştirilen "Yeniden keşfet" etkinliği kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

Süleyman Elçin   | 20.06.2020
Antalya'da 'Yeniden Keşfet' etkinliğinde antik tiyatroda konser düzenlendi

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da gerçekleştirilen "Yeniden keşfet" etkinliği kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

Devlet Opera ve Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi, çok sayıda yabancı gazeteci ve davetliler izledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verilen konserde tenorlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hakan Aysev, Hüseyin Likos, Şenol Talınlı, Aydın Uştuk, Bülent Bezdüz ve Efe Kışlalı sahne aldı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen konserde, orkestra şefliğini Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Antonio Pirolli yaptı.

Konserin sonunda büyükelçiler ve yabancı gazeteciler, sanatçıları ayakta alkışladı.

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