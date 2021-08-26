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Kültür

Anadolu Mektebi 'gönül coğrafyası'ndaki gençleri Türkiye'deki akranlarıyla buluşturacak

Anadolu Mektebi, "gönül coğrafyası"ndaki gençleri Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmek ve Türk kültürünü yakından tanıtmak amacıyla 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında "Gönül Köprüsü İstanbul" programı düzenleyecek.

Zeynep Rakipoğlu   | 26.08.2021
Anadolu Mektebi 'gönül coğrafyası'ndaki gençleri Türkiye'deki akranlarıyla buluşturacak

İstanbul

Anadolu Mektebi'nden yapılan açıklamaya göre, 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca orta öğretim kurumlarında faaliyet gösteren Anadolu Mektebi, düşünce, sanat ve kültür hayatında etkileri olan ve edebiyata katkı sunan yazarların eserlerinin okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve düzenlenen panellerle dinleyicilere aktarılması temeline dayalı okuma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Mektebi, bu kapsamda 2020'de, yurt içinde yaptığı faaliyetlerine ek olarak hitap ettiği coğrafyayı genişleterek, bulundukları ülkede farklı kültür yapısı içinde yetişseler de yerli ve milli değerlerini tanıyan ve sahip çıkan, vatanına, milletine ve ailesine bağlı gençler yetiştirme gayesinden hareketle "Gönül Köprüsü Okuma Programı" ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya ve ana dili Türkçe olan öğrencilere hitap etmek üzere 4 ülkede okumalara başladı.

Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'daki grupların okumalarını tamamlamalarının ardından çevrim içi Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov panelleri ile yerel yazarları tanıtıcı program gerçekleştirildi.

Bunların yanında "gönül coğrafyası"nı temsil eden gençleri, Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmek ve Türk kültürünü yakından tanıtmak amacıyla 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir program düzenlenecek. Bu kapsamda, okuma faaliyetinin çıktısı olan panellerin yanı sıra yazar-öğrenci buluşmaları, tiyatro, konser ve tarihi mekanlara yapılan gezilere de yer verildi.

Programa, Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile Adıyaman, Ankara, Düzce ve Hatay'dan gelen öğrenci ve sorumlu öğretmenlerden oluşan 60 kişi katılacak.



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