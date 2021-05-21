Euro
10.24
Dolar
8.37
BIST 100
1,457.59
Altın
1,878.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Kovid-19 Hastaları Yaşadıklarını Anlatıyor

Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi

Hatay'da yakalandıkları Kovid-19 atlattıktan sonra görevlerinin başına dönen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Erkan ve eczacı Cansu Hocaoğulları, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Lale Köklü Karagöz   | 21.05.2021
Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz / AA

Hatay

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Erkan AA muhabirine, 51 yaşında olduğunu ve 15 günlük evde bakımla geçirdiği Kovid-19'un bu yaşına kadar atlattığı hiçbir hastalığa benzemediğini söyledi.

Aynı anda eşi ve oğlunun da mücadele ettiği hastalık yüzünden hayatında ilk kez ölümü ensesinde hissettiğini aktaran Erkan, şöyle konuştu:

"Bende ilk olarak bir titreme başladı sonra kas ve eklem ağrıları buna eşlik etti. Derken baş ağrısı, mide bulantısı oldu, sonra test yaptık pozitif çıktı. O an zaten filyasyon ekibi ilaçlarımızı getirdi ve ilaçları kullandık ama öyle ağır seyrediyor ki takatiniz kalmıyor, elinizi, yüzünüzü yıkayacak enerjiyi kendinizde hissetmiyorsunuz. Tükenmişlik, bitmişlik hissediyorsunuz. Özellikle iki gün solunum sıkıntısı oldu, sonra ilaçlar bittikten sonra aşama aşama bu sıkıntılar azaldı. Evde tedavi olduk yaklaşık 15 gün sürdü. 15 günde 10 kilo verecek kadar insanı etkileyen bir illet bu. Canınız hiçbir şey çekmiyor çekse de istifra ediyorsunuz, aldığınız içinizde kalmıyor. Bu, eşi benzeri olmayan bir illet, bu illetin hayırlısıyla ülkemizden, dünyadan bir an önce gitmesini ümit ediyoruz."

Erkan, Kovid-19 geçirmeden önce daha çevik ve enerjik olduğunu, şu anda ise iki kat merdiven çıkarken dinlenme ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Hastalıkla mücadelenin milli bir vazife olduğuna dikkati çeken Erkan, "Hızlı yayılan ve birçok insani etkileyen, belki bulaştırdığınız insanın ölümüne sebep olacak bir illet. Dolayısıyla bunu bu şekilde algılamak ve ona göre davranmak gerekiyor, yoksa insan ciddi sıkıntı çekiyor." dedi.

"Bu süreçte kimi görüyorsak onun vebalini de düşünmemiz lazım"

Hastanede görevli eczacı Cansu Hocaoğulları ise boğaz ağrısı şikayetiyle başlayan Kovid-19 hastalığıyla 10 gün evde mücadele ettiğini anlattı.

En büyük endişesinin sevdiklerine bu hastalığı bulaştırmış olma düşüncesi olduğunu ifade eden Hocaoğulları, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekibi ailemin yanına gittiğinde ben zaten ağlıyordum, çok üzülmüştüm yani anneme, babama bir şey olacak düşüncesi beni çok üzdü. Hastanede çalışırken bana bulaştı 'Onlara da bulaştırdım mı, tedbirsizlik yaptım mı?' diye düşündüm ve bu durum çok kötü etkiledi. Bu süreçte kimi görüyorsak onun vebalini de düşünmemiz lazım. Çok şükür onların ilk etapta negatif çıktı, biraz rahatladık tabii ki ve uzun süre de görüşmedik."

Hocaoğulları, 10 günlük karantina sonrası işinin başına döndüğünü belirterek, herkesten kurallara uymasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı
Japonya'da hükümet Moderna ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi

Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı