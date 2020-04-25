Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
Şanlıurfa
erinden sonuncusu, Washington'dan gerçekleştirildi.
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklar boş kaldı.
Kısıtlamanın üçüncü gününde, görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Gaziantep
Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sakin. Normalde çok kalabalık olan Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürk ve İnönü bulvarları boş kaldı.
Güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.
Malatya
Kentte kısıtlamanın üçüncü gününde de kavşaklarda ve caddelerde görevli polis ekipleri denetim yaptı.
Kent merkezinden geçen Malatya-Elazığ kara yolu ile merkezi şehir merkezindeki Yeşilçam, Kanalboyu ve İnönü Caddeleri'nin boş olduğu görüldü.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın işlek yerlerinden Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk Meydanları başta olmak üzere kent genelindeki cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı civarının boş olduğu görüldü.
Güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.
Malatya'da sokaklar boş kaldı
Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya'da genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü. Malatya Elazığ kara yolu boş kaldı.
Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Düzce'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kentin en işlek caddesi olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanında sakinlik hakim oldu. Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.