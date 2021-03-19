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Dünya, Koronavirüs

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan karantina, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Ruslan Rehimov   | 19.03.2021
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Bakanlar Kurulu, yarın başlayacak 9 günlük Nevruz Bayramı tatili süresince toplu taşıma araçlarının çalışmaması yönünde de karar aldı.

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Resmi verilere göre, ülkede bugüne kadar 244 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. 232 binden fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede 3 bin 325 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 8 bin 750 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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