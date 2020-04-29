Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı
Güney Afrika'nın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzemeyi taşıyan TSK'ye ait uçak, Kayseri Erkilet Havaaalanı'ndan hareket etti.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandığını bildirdi.
Maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak olan TSK’ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti.https://t.co/od9H7ttMmO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2020
🇹🇷 🇿🇦 pic.twitter.com/vUBofRCPka
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.