Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

Güney Afrika'nın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzemeyi taşıyan TSK'ye ait uçak, Kayseri Erkilet Havaaalanı'ndan hareket etti.

Muhammed Ali Toruntay   | 29.04.2020
Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı
Çocuklarda görülen yeni sendromda Kovid-19 şüphesi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin gözlem süresi tamamlandı
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini, ölü sayısı 3 bini aştı

Benzer haberler

Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi
MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye teşekkür

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye teşekkür