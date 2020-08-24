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MSB: Doğu Akdeniz'de kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 24.08.2020
MSB: Doğu Akdeniz'de kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından yarın Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek.

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