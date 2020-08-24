MSB: Doğu Akdeniz'de kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından yarın Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020